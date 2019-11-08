12 ноября депутаты выберут сити-менеджера

7 ноября в Суздале прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы местной администрации. Помимо нынешнего мэра Сергея Сахарова, на должность также претендуют проректор ВлГУ и председатель общественной организации.Всего было 5 кандидатов, но члены комиссии, заслушав планы по развитию города каждого из них, выбрали трёх претендентов. 12 ноября депутаты выберут сити-менеджера между Сергеем Сахоровым, президентом "Суздаль-клуба" Вероникой Николаевой и экс-главой администрации Кольчугинского района Евгением Карповым.