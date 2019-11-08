... сейчас наклон стены - как у Пизанской башни. Почти 4 градуса...

Находится в плачевном состоянии. Такой вывод сделали реставраторы после обследования Троицкого монастыря в Муроме. В нем почивают мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Весной вдруг стало заметно, что стены, хранившие обитель на протяжении более трех веков, стали наклоняться и трескаться. Как их спасти - теперь решают владимирские реставраторы.Первая из обнаруженных и самая широкая трещина - в стене келейного корпуса. Она хорошо видна с улицы. Пострадал и близлежащий участок стены. Проведенные реставраторами раскопки показали, что древние строители фактически обошлись здесь без фундаментов - и уже в советские годы подножье стены укрепляли бетоном. Причем - не реставраторы, а коммунальщики - в монастыре тогда размещалось жилье.Самая же проблемная часть стены - с восточной стороны обители. На средства монастыря этот участок даже огородили - чтобы, на дай Бог - не пострадали прохожие и паломники.Александр Толмачев, инженер-реставратор "Владимирреставрации": "По сути, сейчас наклон стены - как у Пизанской башни. Почти 4 градуса... Материал стен - ниже среднего. То есть, за период эксплуатации, вся внутренняя поверхность, внутренняя структура стены, пришла в негодность."