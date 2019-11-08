В Вологде затопило элитный поселок. Это произошло по той причине, что люди не построили дамбу. Она якобы испортила бы им вид на реку. По данным телеграм-канала Mash, застройщиков ..

В Вологде затопило элитный поселок. Это произошло по той причине, что люди не построили дамбу. Она якобы испортила бы им вид на реку.По данным телеграм-канала Mash, застройщиков предупреждали, что если и возводить коттеджи в затопляемой зоне, то только с дамбой. Однако жители решили, что и так сойдет. В итоге поселок подтопило, а имущество экстра-класса приходится срочно спасать.