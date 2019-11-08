Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Ему срочно вызвали скорую в МХТ им. Чехова.

Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Ему срочно вызвали скорую в МХТ им. Чехова.Артист сам потребовал вызвать докторов. Игорь жаловался нарезкие боли. Более того, у звезды начала неметь нога.Прибывшие медики провели осмотр. Игорю Вернику оказалипервую помощь. После артиста забрали в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Сегодня Игорь Верник должен был играть в спектакле "Номер 13D".По данным , медики доставили 56-летнюю знаменитость в Боткинскую больницу. Он находится в "звездной" палате. Именно там совсем недавно лежала ведущая шоу "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева. Напомним, что теледива попала к медикам с гипертоническим кризом в конце октября.Судя по "Инстаграм", актер только вернулсяиз Лондона. Там с Дарьей Мороз и другими артистами читал со сцены стихи любимыхпоэтов в проекте "Уроки литературы".29 Окт 2019 в 5:12 PDT– Народный артист России. Он известен зрителю нетолько как актер, Верник работал телеведущим. Наиболее известные фильмы с егоучастием – "Мастер и Маргарита", "Кухня", "Жуки","На углу у Патриарших". Артист много выступает в театре – в МХТ им.Чехова он служит с 1986 года.