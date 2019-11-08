Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Ему срочно вызвали скорую в МХТ им. Чехова.
Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Ему срочно вызвали скорую в МХТ им. Чехова.
Артист сам потребовал вызвать докторов. Игорь жаловался на
резкие боли. Более того, у звезды начала неметь нога.
Прибывшие медики провели осмотр. Игорю Вернику оказали
первую помощь. После артиста забрали в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Сегодня Игорь Верник должен был играть в спектакле "Номер 13D".
По данным , медики доставили 56-летнюю знаменитость в Боткинскую больницу. Он находится в "звездной" палате. Именно там совсем недавно лежала ведущая шоу "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева. Напомним, что теледива попала к медикам с гипертоническим кризом в конце октября.
Судя по "Инстаграм", актер только вернулся
из Лондона. Там с Дарьей Мороз и другими артистами читал со сцены стихи любимых
поэтов в проекте "Уроки литературы".
29 Окт 2019 в 5:12 PDT
– Народный артист России. Он известен зрителю не
только как актер, Верник работал телеведущим. Наиболее известные фильмы с его
участием – "Мастер и Маргарита", "Кухня", "Жуки",
"На углу у Патриарших". Артист много выступает в театре – в МХТ им.
Чехова он служит с 1986 года.