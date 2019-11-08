Телеведущая отдыхает в Таиланде и выкладывает красивые фотографии. Последний пост, в котором Виктория рассказывает об уходовой косметике, неприятно поразил подписчиков.

Телеведущая отдыхает в Таиланде и выкладывает красивые фотографии. Последний пост, в котором Виктория рассказывает об уходовой косметике, неприятно поразил подписчиков.Очень многие отметили, что руки у Бони выглядят просто ужасно. Виден эффект куриной лапки, когда вылезают вены на руках и мелкие морщинки."Вика красотка! Но руки очень старо выглядят", – отметила одна из поклонниц звезды.Большинство подписчиков поддержали первых комментаторов и отметили, что Боня теряет индивидуальность, изменяя себя."Снова Виктория что то сделала с собой. Жаль что теряется индивидуальность", – посетовал один из фолловеров.5 Ноя 2019 в 2:42 PSTДругие фанаты тут же начали обсуждать, что у Бони другие губы, глаза и в целом в лице что-то неуловимо поменялось. Однако, все сошлись во мнении, что звезда все равно по-прежнему красива.Кстати, по мнению специалистов, руки Виктории могут выйти настолько старыми из-за резкого похудения. Кожа потеряла объем, и ей просто не хватает питательных веществ.