Экс-солистка группы Фабрика Саша Савельева поражает стройной фигурой. Тем не менее, 35-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса совсем пренебрегает диетой.

Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева поражает стройной фигурой. Тем не менее, 35-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса совсем пренебрегает диетой.У знаменитости довольно плотный график – съемки, записи в студии, а ведь ей еще надо успевать уделять время семье. По всей видимости, именно насыщенная жизнь помогает девушке оставаться в форме, ведь ее супруг Кирилл Сафонов обожает баловать любимую жену вкуснейшими ужинами.Впрочем, сама Александра вряд ли сильно сопротивляется такому проявлению нежных чувств. Заботливый муж готовит для нее полезную и питательную еду даже поздним вечером. Одним из таких ужинов Савельева поделилась со своими поклонниками в социальной сети "Инстаграм". Артистка выложила в свои сториз небольшой ролик, на котором демонстрирует сервированные блюда."Захожу я домой после пяти часов работы на студии, а меня здесь ждет, ммм, вкусняшка!... А, и котик", – сказала Савельева, увидев приготовленную для нее красоту. Блюда выглядят сбалансированными по питательным свойствам – салат из свежих помидоров, авокадо и петрушки прекрасно дополняет мясную котлету с гарниром из риса.Конечно, удержаться после тяжелого дня от аппетитного ужина просто невозможно. Сразу же в следующем ролике Александра утирает нос диетологам, заявляя, что питаться в поздние часы не столь вредно для фигуры, как принято считать."Кто придумал это дурацкое правило, что на ночь есть вредно?", – возмутилась девушка и тут же добавила, – "Не вредно!"Вероятно, эксперты бы не согласились с ней и отметили, что нагружать печень в ночные часы, когда организм готовиться ко сну, не особо-то полезно. Еда не усваивается в полном объеме и откладывается в виде жировых отложений. Тем не менее, молодая мамочка регулярно демонстрирует, что поздние приемы пищи совершенно не сказываются на ее роскошной фигуре.