Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве был дан старт акции «Дни Золотого кольца».

Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве был дан старт акции «Дни Золотого кольца». Акция приурочена к дню рождения маршрута (21 ноября) и продлится по 14 ноября. Более 300 столичных турагентств будут продавать туры по Золотому кольцу со значительными скидками. В этот период все желающие смогут забронировать тур на любые даты на 2019-2020 годы.Организаторы акции познакомили представителей туриндустрии с новыми программами. Всего предлагается более 150 вариантов путешествий. Для каждого города на легендарном маршруте разработаны уникальные туры. Так, для Владимира и городов Владимирской области создан новый тур «Шедевры древней Руси» (Суздаль - Кидекша - Владимир - Боголюбово – Покрова-на-Нерли). Еще одно предложение для туристов – железнодорожный тур «Владимир - ворота Золотого кольца» на фирменном экспресс-поезде с посещением достопримечательностей города. Сообщили в мэрии.