Женщина пролежала в больнице с переломом руки

Во Владимире вынесли приговор 18-летнему местному жителю, обвиняемому в разбойном нападении на пенсионерку, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.17 января, на тот момент ещё 17-летний юноша, заметил на улице пенсионерку, подбежал к ней и стал вырывать сумку. Женщина пыталась сопротивляться, но подросток сломал ей руку и убежал с вещами. Его остановили прохожие, отобрали сумку и вернули женщине.При задержании парень объяснил, что ему очень нужны были деньги, чтобы вернуть родственница, у которой он украл с карты 110 тысяч рублей. Суд приговорил 18-летнего владимирца к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, а также выписал штраф в 20 тысяч рублей.