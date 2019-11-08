В эти минуты на конечных остановках Владимира автобусы ждут не только пассажиры, но и проверяющие.

В эти минуты на конечных остановках Владимира автобусы ждут не только пассажиры, но и сотрудники ГИБДД, отдела транспорта горадминистрации, транспортной инспекции. Проверяется всё: от наличия путевого листа до технического состояния машины. Поводом для проверки послужили участившиеся случаи возгорания автобусов в областном центре. Самый последний в 7 часов вечера. В салоне в этот момент находилось около 30 пассажиров. О результатх проверки мы сообщим в наших выпусках "Вестей".Фото