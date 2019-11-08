Сегодня в областном дворце культуры за отличную службу наградили работников внутренних дел.

Сегодня в областном дворце культуры за отличную службу наградили работников внутренних дел.Михаил Абросимов, старший участковый МВД России «Муромский»: «В 2018 году в марте месяце, мы втроем, работая на административном участке, во время пожара спасли семью из горящего дома. Это награда - оценка нашей деятельности, то есть признание того, что мы делаем и выполняем нашу работу хорошо, как говориться, работаем не за награды. Но уж если награждают, большое спасибо!»Почетные грамоты, знаки отличия и медали получили сегодня работники полиции во Владимирской области. В эти выходные у блюстителей правопорядка - профессиональный праздник. Полицейских поздравили руководство области и Законодательное собрание региона. В этом году юбилей, 75 лет региональному управлению МВД. Кроме действующих сотрудников в зале много ветеранов, они делятся опытом.