С 1 ноября ничего не известно о его местонахождении

В Москве 1 ноября преподаватель истории Юрий Мантров вышел с работы (Государственный университет управления) и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. По информации поискового отряда Лиза Алерт, 2 ноября он купил билет на автобус Владимир-Кострома.Преподавателю 53 года, рост 186 см, среднего телосложения, седые, короткие волосы и карие глаза. Он был одет в чёрный классический костюм, светлую рубашку и тёмно-серую куртку.Родственники надеются найти тех, кто мог ехать с ним в автобусе, отправившемся 2 ноября в 12.50 от владимирского автовокзала. В случае, если вы обладаете какой-либо информацией, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.