В мероприятии на Соборной площади приняли участие более ста полицейских региона. Отличившимся в службе были вручены награды.

7 ноября в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на Соборной площади в городе Владимире состоялся объединенный торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области.В проведении торжественного развода приняли участие руководство и личный состав регионального УМВД, более ста сотрудников различных подразделений полиции.Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей.С поздравлениями в адрес полицейских обратились представители органов власти.В ходе мероприятия сотрудникам, достигшим высоких результатов в оперативно-служебной деятельности были вручены медали, почетные грамоты и благодарности МВД России и УМВД России по Владимирской области.Добросовестное выполнение служебных обязанностей и профессиональное мастерство отметили благодарностями и грамотами Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игорь Мамеев, представители администрации Владимирской области и Законодательного собрания Владимирской области. Всего на торжественном разводе были награждены более 25 сотрудников полиции.Завершился объединенный развод торжественным маршем строевых подразделений по Соборной площади, после которого сотрудники полиции заступили на охрану порядка в областном центре.