В обоих случаях никто не пострадал

Вечером 7 ноября во Владимире на улице Большая Московская вспыхнул 15-й автобус марки «Волгабас». По информации МЧС России по Владимирской области, никто не пострадал.Кондуктор и водитель эвакуировали 30 пассажиров ещё до приезда пожарных, им оставалось лишь потушить пожар, общая площадь которого составила 0,1 кв.м. В МЧС сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке. Причины возгорания устанавливаются.Напомним, утром этого же дня на улице Мостостроевская уже другой марки – «Скания». Так как он находился на конечной, пассажиров в нём не было. Это уже 5-й случай за год и 3-й за несколько дней.