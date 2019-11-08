Оперативным штабом во Владимирской области на территории Собинского района проведено командно-штабное учение «Пункт-2019».

Оперативным штабом во Владимирской области на территории Собинского района проведено командно-штабное учение «Пункт-2019».По легенде учений, 05 ноября 2019г. в дежурную часть ОМВД России по Собинскому району от дежурного по ст. Ундол поступила информация о крушении железнодорожного пассажирского состава. Причиной крушения стало взрывное устройство. В результате учебного боевого мероприятия подразделения УФСБ должны были ликвидировать вооруженную террористическую группировку, находившуюся в одном из поселков Собинского района. Все подразделения справились с поставленными задачами, работа оперативного штаба оценена положительно, сообщает УФСБ России по Владимирской области