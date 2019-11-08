Администрация Александровского района решила создать муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатация жилого фонда» (МУП «ЭЖФ»), которое будет заниматься теми домами, у которых нет хозяев в лице управляющих компаний.

Администрация Александровского района решила создать муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатация жилого фонда» (МУП «ЭЖФ»), которое будет заниматься, в первую очередь теми домами, у которых нет хозяев в лице управляющих компаний. На сегодняшний день на территории района без управления находятся 240 многоквартирных домов. Люди приходят к чиновникам на личные приемы, в прокуратуру, везде с жалобами на то, что у них дом без управления. Они ждут помощи от муниципалитета. Предположительно, формирование жилого фонда будет происходить через тарифное регулирование. Тариф будут рассчитывать экономисты управления ЖКХ, согласно тому перечню услуг, который будет предлагаться в домах по конкурсу. На данный момент остается открытым вопрос, каким образом данный Жилищный фонд будет финансироваться. Сообщает газета