Фигурант похитил транспортное средство, пока законный владелец находился в гараже.

3 ноября в МО МВД России «Ковровский» Владимирской области обратился местный житель, сообщивший, что у него похищен автомобиль. Потерпевший пояснил, что транспортное средство припарковал у своего гаража и, оставив мотор заведенным, вошел в помещение. В этот момент за руль сел неизвестный и скрылся.Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 360 000 рублей.Незамедлительно сотрудники полиции предприняли меры к розыску авто и злоумышленника. Сведения о происшествии были переданы всем наружным нарядам полиции.Через несколько часов сотрудники ОГИБДД во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, который по приметам был схож с похищенным. Водитель транспортного средства, увидев патрульную машину, предпринял попытку скрыться, однако был задержан в лесном массиве.Установлено, что задержанный, ранее судимый 46-летний местный житель, проходя мимо оставленного без присмотра автомобиля, беспрепятственно проник в салон и похитил транспорт, на котором в дальнейшем сменил номерные знаки, полагая, что это затруднит поиски.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.