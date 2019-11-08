Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Струнино. Ему предъявлено обвинение в убийстве и применении насилия в отношении представителей власти.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Струнино. Ему предъявлено обвинение в убийстве и применении насилия в отношении представителей власти.По информации регионального Следственного комитета, в ночь на 12 октября прошлого года обвиняемый пришел к магазину "Ивушка" , чтобы купить алкоголь. По режиму работы, магазин с часа ночи до четырех утра был закрыт. Мужчина постучал в окно, увидев знакомого, продавец открыла дверь и впустила его. Зайдя в помещение, обвиняемый двумя ножами нанес женщине-продавцу множественные ранения, от которых 46-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления. Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили в магазине мужчину, который направил в их сторону пневматический пистолет. Только после принятия мер по пресечению противоправного поведения, он был задержан.У погибшей женщины осталась 16-летняя дочь, которая находится под опекой родных. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.