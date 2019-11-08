Межрегиональный форум по популяризации русского языка Думай и говори среди иностранных студентов прошел во Владимире.

Русский как родной. Межрегиональный форум по популяризации русского языка "Думай и говори" среди иностранных студентов прошел во Владимире. Его организаторы - ВЛГУ, Совет молодежи народов России при Комитете Госдумы по делам национальностей. В работе форума приняла участие Светлана Феоктистова - специалист Министерства просвещения РФ."Я Вас любил, любовь быть может!"Пушкин в чтении студента из Руанды звучит экзотически. Но именно культура помогает быстрее социально адаптироваться иностранцам в чужой стране. За 2-3 года проживания можно научить не только понимать, но и говорить, считают преподаватели русского языка. Во Владимирском госуниверситете сейчас обучаются 1200 иностранных студентов из 60 стран. Университет стал площадкой для форума, потому что здесь на протяжении многих лет ведется не только профессиональная подготовка иностранных студентов, но и активно ведется международная научная деятельность. Главный вопрос - как сделать изучение русского языка за рубежом привлекательным.Светлана Феоктистова, замдиректора департамента международного сотрудничества и связи с общественностью Минпросвещения РФ: "Тема действительно актуальнейшая сейчас в ключевых приоритетах государственной образовательной политики. Мы это видим по вниманию государственных органов, которые сейчас уделяется этим вопросам. Важно привлекать экспертное. максимальное широкое экспертное сообщество к тем механизмам , к той деятельности, которая проводится по продвижению русского языка за рубежом."