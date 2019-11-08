Развод сил и средств в селе Петровское начнется 9 ноября в 12:00 по местному времени. Эта дата уже согласована между властями Украины и Донбасса и зафиксирована ОБСЕ, - заявил в эфире программы 60 минут глава ДНР Денис Пушилин.

"Развод сил и средств в селе Петровское начнется 9 ноября в 12:00 по местному времени. Эта дата уже согласована между властями Украины и Донбасса и зафиксирована ОБСЕ", — заявил в эфире программы "60 минут" глава ДНР Денис Пушилин."Отвод сил в Петровском должен был начаться еще 4 ноября. Была договоренность, что мы не называем эту дату, но президент Украины озвучил. Как положено, мы своевременно выпустили белую сигнальную ракету, но украинские силовики сорвали процесс", — рассказал он.Потом в Киеве выразили готовность осуществить развод сил в районе Петровского 8 ноября, правда, не согласовав эту дату с властями Донецкой народной республики. Глава ДНР заявил, что "мы выступили с совершенно обоснованным требованием, чтобы Контактная группа обозначила новую, устраивающую всех, дату отвода сил."Были непростые разговоры и обсуждения, тем не менее дату согласовали: спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что развод сил в районе Петровского начнется 9 ноября и продлится три дня", — пояснил он.Денис Пушилин обратил внимание на заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, который считает, что после ухода из зоны разведения сил в Петровском туда смогут зайти украинские полицейские и нацгвардейцы."Если такое произойдет, то теряется весь смысл разведения сил. Будет нанесен вред всей Украине. Если же украинская сторона все-таки послушается этого советчика, то мы ответим зеркально: на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики — Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел", -пообещал глава ДНР.Денис Пушилин и эксперты в студии программы "60 минут" выразили надежду, что Киев выполнит взятые обязательства и приступит к отводу сил именно 9 ноября. В то же время власти ДНР подтвердили свою готовность к этому процессу.Первоначально дата развода сил и средств в районе Петровского была согласована, но не названа на последней встрече Контактной группы в Минске 29 октября. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс должен начаться 4 ноября. Однако этого не произошло. При этом Киев сослался на необходимость соблюдения в данном районе перемирия в течение недели, хотя этого условия не было в договоренностях.7 ноября Генштаб Украины выступил с заявлением, что Киев готов начать разведение сил у Петровского 8 ноября. В ответ республики Донбасса заявили, что дата отвода должна быть согласована с ними и выразили готовность приступить к разведению 9 ноября. Именно эта дата и была принята.Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с рамочным решением 2016 года там определен один из трех пилотных участков разведения сил в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон у Петровского были отведены еще в октябре 2016 года, однако позже Украина вернула войска на позиции.