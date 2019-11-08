Мужественного дагестанского школьника наградили в Москве. Церемония прошла в Совете Федерации.

Мужественного дагестанского школьника наградили в Москве. Церемония прошла в Совете Федерации.Восьмилетний Муслим Далгатов вместе с другом сорвался с обрыва и упал с высоты несколько десятков метров. Он сломал руку и получил множественные ссадины, а друг Умар потерял сознание и скатился в реку. Как сообщает ГТРК "Ставрополье", превозмогая боль Муслим вытащил друга из воды, дождался когда он очнется и повел Умара к дороге. Там их заметил проезжающий полицейский, он отвез детей в больницу.За проявленное мужество Муслима Далгатова наградили медалью "За мужество в спасении". Это награда общественной организации "Российский союз спасателей".