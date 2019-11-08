Новый и долгожданный объект появился в деревне Чертково для детей. Там открылась детская площадка.

Новый и долгожданный объект появился в деревне Чертково для детей. Там открылась детская площадка.В Чертковском сельском поселении - 25 населенных пунктов. Как отметили в местной администрации, жители не только предложили построить площадку, но и участвовали в работах, сообщает сайт Горбатка.ру. Это первый подобный проект в Чертковском сельском поселении. Для юных жителей деревни организовали веселый праздник.