Новое несчастье свалилось на больную раком Анастасию Заворотнюк. К популярной актрисе предъявили претензии высокопоставленные люди.

Новое несчастье свалилось на больную раком Анастасию Заворотнюк. К популярной актрисе предъявили претензии высокопоставленные люди.Столичная налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги. Московская ФНС хочет взыскать со звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" 24 тысячи рублей. Это сумма, накопившаяся за неуплату налога на имущество, отмечает телеграм-канал Mash. В данном случае это квартира в самом центре Москвы. Отметим, что в настоящее время Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием.Материал дополняется