Вместо камеры хранения - бокс утилизации: семья москвичей лишилась одежды, обуви и спортивного инвентаря на полтора миллиона рублей. Вещи сдали на склад, но после того, как просрочили ежемесячный платеж, ячейку вскрыли, а все содержимое, как утверждают сотрудники склада, выкинули. Можно ли так обращаться с чужими вещами?

Вместо камеры хранения — бокс утилизации: семья москвичей лишилась одежды, обуви и спортивного инвентаря на полтора миллиона рублей. Вещи сдали на склад, но после того, как просрочили ежемесячный платеж, ячейку вскрыли, а все содержимое, как утверждают сотрудники склада, выкинули. Можно ли так обращаться с чужими вещами?При появлении камеры на складе начинается паника. Сначала перед нами закрывают двери. Потом из боксов начинают в спешке выгружать какие-то коробки.- Мужчина, вы глухой? Камеру от меня уберите!Но главные раздражители для менеджеров компании "Сторэдж" — семья Ульшиных.- Вы незаконно вскрыли мою ячейку, и я хочу узнать, где мои вещи? Вы их украли?По словам Ульшиных, в начале года они арендовали здесь бокс, в который перевезли сноуборды, скейты и самокаты, а также одежду и обувь. В конце лета на два месяца задержали оплату услуг хранилища — около 20 тысяч. А когда решили погасить долг, оказалось, что вещи утилизировали."Все, что на нас сейчас осталось — это все, что мы имеем. Все остальное хранилось у нас в ячейке, там был сделан полноценный гардероб", — говорит Олеся Ульшина.Ульшиным объяснили, что их имущество за неуплату просто выбросили в мусорный контейнер.- Вы вскрыли ячейку?- Да, конечно.- А на каком основании?- По договору.- Вы знаете, что вы по договору не можете вскрывать ячейку? У вас есть акты правоохранительных органов каких-то?- На данный вопрос я не могу ответить.- Нужно ответить.- Я понимаю, что вам нужно, но я не могу ответить!Общий смысл документа об утилизации сводится к тому, что четырнадцать сумок с вещами и два стеллажа с обувью, которые сами клиенты оценивают более чем в миллион рублей, вроде как ничего не стоят.Подобное обращение с клиентами недопустимо, говорят эксперты. А сама скоропалительная утилизация без соблюдения формальностей и вовсе выглядит подозрительно."Даже если по прошествии трех-четырех месяцев собственник не появляется, на практике вещь перемещают из бокса в помещение общего пользования, где эта вещь находится с вещами других людей, которые также не оплачивают", — говорит собственник сети складов индивидуального хранения вещей Вадим Смольянов.Мы пообщались с директором, санкционировавшим утилизацию — Мариной Карасевой. Но ответа не услышали.- Я не обязана перед вами отчитываться! Я не обязана вам никаких комментариев давать!- То есть вскрывать ячейку и уничтожать вещи...- Для меня вы никто.- Кто? Я никто?- Да, для меня вы никто. А кто вы такой?Похоже, что сотрудники склада индивидуального хранения вещей "Сторэдж" в общении с клиентами руководствуются не законом, а сомнительными корпоративными правилами. В полиции случившееся назвали гражданско-правовыми отношениями, так что Ульшины намерены требовать компенсации за пропавший семейный гардероб.