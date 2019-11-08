Уроки астрономии, высокотехнологичный футбольный матч или экспедиция по Байкалу: самое время планировать предстоящие выходные. Погоду синоптики обещают весьма переменчивую, но насыщенная программа мероприятий поможет не впасть в осеннюю хандру.

Уроки астрономии, высокотехнологичный футбольный матч или экспедиция по Байкалу: самое время планировать предстоящие выходные. Погоду синоптики обещают весьма переменчивую, но насыщенная программа мероприятий поможет не впасть в осеннюю хандру.На улице заметно похолодало, примерно такая же погода будет и завтра. А вот в воскресенье — снова температурный скачок: плюс 10. Как всегда, врачи обращаются к метеозависимым – просят в такие дни высыпаться и больше отдыхать. А вариантов для приятного отдыха в эти выходные – масса."Сокольники" отмечают Всемирный день науки. Все, кто туда придет, смогут приготовить торт из пены, попробовать азотный попкорн и при помощи некоторых секретов химии вызвать настоящего джинна. Научные шоу для взрослых и детей пройдут на Фонтанной площади. Вход бесплатный, но строго по предварительной регистрации.В Московском планетарии можно узнать все о волновой астрономии. В честь 90-летнего юбилея в Большом звездном зале премьера – полнокупольный фильм "Разноцветная Вселенная". Зрители увидят то, что ранее было скрыто природой от наших глаз – уникальные небесные объекты. А еще в планетарии сейчас проходит набор на курсы астрономии для взрослых.Из космоса спускаемся на сотни километров — на дно самого глубоко озера в мире. Такая возможность теперь есть в "Москвариуме". Там появилась интерактивная зона виртуальной реальности, где можно отправиться в экспедицию по Байкалу.В университете имени Баумана – международный футбольный матч роботов. В нем примут участие команды из 13 стран. На поле выйдут только самые выносливые и высокотехнологичные. Игра проходит без какого-либо вмешательства человека: роботы самостоятельно двигаются, совершают передачи и забивают голы. В это трудно поверить – нужно увидеть своими глазами.Ну а это нужно как минимум один раз услышать: в концертном зале "Зарядье" в воскресенье открывается виолончельный фестиваль. Выступят музыканты из Германии, Армении, Китая. Виртуозную игру виолончелистов будет сопровождать симфонический оркестр под управлением известного польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.А на территории "Басманного двора" с сегодняшнего дня начал работать индийский базар. Палак панир, тика масала – национальные блюда от лучших ресторанов Индии, а также специи, чай и, конечно, невероятная атмосфера настоящего восточного базара с музыкой и танцами.