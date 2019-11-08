Через несколько боев российский боец Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру в UFC. Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции, которая прошла в Москве. По данным телеграм-канала Life Shot, ..

Через несколько боев российский боец Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру в UFC. Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции, которая прошла в Москве.По данным телеграм-канала Life Shot, после него честь страны будет отстаивать другой действующий чемпион. Стоит отметить, что наиболее возможном соперником Хабиба Нурмагомедова в следующем бою станет американец Тони Фергюсон.