В Судьбе человека Юлия Михальчик вспоминает, как ее лепил продюсер Александр Шульгин, а вскоре она согласилась выйти за него замуж. Певица уверяет, что тогда еще не знала о скандальных откровениях его бывшей жены - певицы Валерии. Но уже после первого совместного отдыха Юлия сбежала от Шульгина.

В "Судьбе человека" Юлия Михальчик вспоминает, как в 2003 году на финале "Российского дебюта" познакомилась с Александром Шульгиным, и он пригласил ее на кастинг популярного музыкального телепроекта.Певица признается, что была очарована продюсером, "смотрела ему в рот", да и он сразу отметил юную талантливую красавицу."Он лепил меня", – признается Михальчик и добавляет, что ей он подарил шесть песен, в то время как у других конкурсантов их было по одной или две.А на финальном гала-концерте в "Олимпийском" Шульгин на глазах у всех сделал ей предложение, и Юлия ответила: "Да!"В то время уже все знали о скандальных подробностях жизни продюсера с певицей Валерией, но, оказывается, Юлия об этом не знала.Когда в СМИ подробно обсуждали отношения Валерии и Шульгина, Юлия не читала такого рода СМИ, училась в петербургском вузе и работала на молодежном телеканале.Михальчик говорит, что в первый период отношений тираном Шульгин с ней не был, что же касается его отношений с Валерией, то, по ее словам, "никто не знает, как было на самом деле"."Невозможно рожать одного за другим детей от человека, которого ты считаешь невыносимым", – считает певица.Сама она, однако, сбежала от Шульгина уже после их первого совместного отдыха в Египте. Тогда, вспоминает Юля, он заставлял ее купаться, когда она не хотела этого, и Александр очень разозлился, чем довел ее до слез."Он не воспринимал, когда люди говорили ему "нет", — рассказывает Михальчик.Тогда же она поняла, что семью с ним создавать не будет. И когда самолет приземлился, певица взяла чемодан и уехала домой, в Санкт-Петербург.Потом был тяжелейший период, который привел в итоге к болезни. Врачи поставили ей диагноз "анорексия".В больнице Юле назначали столько лекарств, что она стала "овощем". "Мне тогда не хотелось ничего, даже петь", – вспоминает Михальчик. От страшной участи ее спасли родители.Через несколько лет певица предприняла еще одну попытку обрести женское счастье. В браке с Владимиром родился долгожданный сын, но вскоре выяснилось, что муж — совсем не тот человек, за которого себя выдавал.Кроме того, Юля узнала, что он ей изменял и даже заложил ее имущество.Как справлялась певица с тяжелейшими испытаниями, выпавшими на ее долю? Какие отношения связывают ее сегодня с продюсером Шульгиным? Почему она потеряла своего первенца, и о чем попросил певицу композитор Евгений Крылатов?Гостья "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" – певица Юлия Михальчик.