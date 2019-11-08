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<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2019-yuliya-savicheva-otkrovenno-o-rasstavanii-s-muzhem-vse-net-u-nas-lyubvi.html" target="_blank">Юлия Савичева откровенно о расставании с мужем: Все, нет у нас любви</a> - Юлия Савичева разоткровенничалась с поклонниками. Популярная певица рассказала о расставании с мужем Александром Аршиновым.