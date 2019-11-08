Юлия Савичева разоткровенничалась с поклонниками. Популярная певица рассказала о расставании с мужем Александром Аршиновым.

Юлия Савичева разоткровенничалась с поклонниками. Популярная певица рассказала о расставании с мужем Александром Аршиновым.Пять лет назад Юлия Савичева вышла замуж за своего давнего возлюбленного Александра Аршинова. Сегодня, 8 ноября, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" она рассказала о расставании с любимым. "Знаете, сейчас поняла для себя, что мне очень важно быть честной. О сложном и личном я могу говорить только спустя время. Сейчас, наверное, мне просто легче об этом говорить. О том, как рассталась с мужем", – начала свой рассказ Юлия Савичева.Певица опубликовала фото, на котором запечатлена с Александром Аршиновым в день свадьбы. Пара оформила отношения в конце октября 2014 года. Артистка сообщила, что они расстались, когда та принимала участие в телепроекте "Фабрика звезд". "Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви", – сообщила артистка.Из-за продолжительной и трудной гастрольной жизни в какой-то момент здоровье подвело . Тогда-то к ней и приехал гражданский муж. "Как Аршинов об этом узнал, не знаю, но помню его, в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками", – отметила исполнительница. Это было их первое расставание.6 Июл 2019 в 6:10 PDTВторое случилось в 2012 году. Причем, по словам певицы, оно оказалось куда серьезнее. "Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга", – объяснила Юлия. Она призналась, что в тот момент была эмоционально выжата. "Знаете, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье – на пределе возможностей", – пожаловалась артистка.В итоге Юлия и Александр сильно поссорились. "Я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Я жила одна почти полгода. Мрачное было время, честно вам скажу", – призналась . Но однажды к ней в дверь постучал Аршинов. "Хорошо помню, как он сказал: "Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится". Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь", – оптимистично завершила рассказ певица. Отметим, что два года назад Юлия и Александр стали родителями. У них появилась дочь Анна.