Восьмого ноября начались продажи первых билетов в Крым, на поезда Таврия. Первый был выкуплен уже в 8:01, а по состоянию на 15 часов билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, с начала продаж приобрели почти 2500 пассажиров.

Восьмого ноября начались продажи первых билетов в Крым, на поезда "Таврия". Как сообщалось накануне, первый пассажирский поезд в Севастополь пойдет из Петербурга. Он отправится с Московского вокзала 23 декабря, а в пути будет 43,5 часа.На следующий день, 24 декабря, с Казанского вокзала Москвы отправится поезд до Симферополя. Время в пути составит 33 часа.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), по состоянию на 15 часов 8 ноября билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, с начала продаж приобрели почти 2500 пассажиров.В компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс", со своей стороны, рассказали, что первый был выкуплен уже в 08:01, а за первые пять часов с начала продаж было реализовано более полутора тысяч билетов на поезда в Крым и обратно.Там также напомнили, что билеты поступают в продажу за 60 суток до отправления поезда. Кассы работают без сбоев, все в порядке, заверили в пресс-службе компании.Из Москвы будут ходить четыре поезда из двухэтажных вагонов купе и СВ. Минимальная стоимость билета в купе 2900 рублей, но при высоком спросе цена может доходить до 7300 рублей.За СВ при этом придется отдать от 9900 до 14200 рублей: динамическое ценообразование никто не отменял, передает корреспондент "России 24" Дмитрий Мароко.Что касается составов из Санкт-Петербурга, то по этому маршруту будут курсировать пять одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами. В плацкаре стоимость колеблется от 3500 до 4500 рублей, а в купе ценовой диапазон от 3900 до 8900 рублей.По прогнозам экспертов, железнодорожным сообщением в Крым в 2020 году воспользуются 2,6 миллиона пассажиров, а к 2025-му цифра превысит 4 миллиона человек в год.Со следующего года список направлений будет пополняться. В планах — наладить железнодорожное сообщение и с другими российскими регионами. Например, c Уралом и Сибирью.