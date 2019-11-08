В туристическом комплексе арт-отеле Николаевский Посад прошли соревнования для юных пловцов со всего региона и соседних областей.

200 метров комплексным плаванием. Пловцам старшей возрастной группы (12-13 лет) на этих соревнованиях необходимо проплыть дистанцию четырьмя стилями: вольным, на спине, брассом и баттерфляем. В бассейне не только юные профи - много любителей. Соревнования приурочены ко Дню народного единства. И объединить всех, кто занимается этим спортом - задача этих состязаний.Алексей Диммерт тренер первой категории, судья соревнований: "Мы за год будем мониторить, отслеживать результаты этих детей, чтобы этих детей не терять, а наоборот развивать, поддерживать. Где-то сборами, вести работу с родителями. Потому что цепь-связка должна быть тренер, учитель, директор, спортсмен, режим дня, образ жизни, режим питания. И тогда будет какой-то результат."Вторая возрастная группа плывет стометровку, дети младше девяти - пятьдесят метров. Всего в туристический комплекс арт-отель "Николаевский Посад" прибыли 262 спортсмена. В заплывах участвуют и гости из Ивановской области.Это не отбор в областную сборную, скорее, говорят здесь, дружеская межрегиональная встреча. Но в тренерском составе региональной команды приглядываются к молодым и талантливым. Сегодня там растет очередное поколение спортсменов. И формирование дается непросто, говорит старший тренер. Перспективные уходят в другие регионы. Так этим летом случилось с ковровской пловчихой Анастасией Авдеевой. Девушка решила выступать за Калужскую область.Игорь Андреев старший тренер сборной Владимирской области по плаванию, главный судья соревнований: "Народ уезжает. Москва, Питер, там Волгоградская область, Самарская. Потому что условия, соответственно, для тренировок лучше, деньги платят больше."В этом же бассейне в Суздале запланированы крещенские заплывы. А в марте 2020-го для начинающих пловцов пройдут старты "Весёлый дельфинчик". Привлекать внимание к плаванию на всех уровнях - еще одна задача таких соревнований.Кристина Иванова, "Вести-Владимир"