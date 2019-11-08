Заслуженный артист России Александр Купцов скончался в возрасте 64 лет. Как сообщили в пресс-службе казанского ТЮЗа, актер почувствовал себя плохо после спектакля Маленький принц. ..

Заслуженный артист России Александр Купцов скончался в возрасте 64 лет. Как сообщили в пресс-службе казанского ТЮЗа, актер почувствовал себя плохо после спектакля "Маленький принц". Прибывшие медики не смогли спасти его.Причина смерти не называется. Прощание с артистом пройдет в субботу, 9 ноября, в здании театра. Александр Купцов будет похоронен на кладбище в поселке Салмачи, передает .Напомним, актер работал в казанском ТЮЗе с 1979 года. Александр Купцов исполнял роли Неуеденова в спектакле "Женитьба Бальзаминова", Жигалова в "Свадьбе с генералом" и Короля в "Маленьком принце", сообщает .