Не так давно в прессе прозвучали громкие заявления пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle. Он сообщил, что не встречался с сотрудниками МИД России и не признавал некорректность статьи издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

Не так давно в прессе прозвучали громкие заявления пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle. Он сообщил, что не встречался с сотрудникамиМИД России и не признавал некорректность статьи издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.Официальный представитель МИД России указала на неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта, который отрицает факт встречи и ее содержание. Захарова отметила, что беседа задокументирована."Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", – эмоционально высказалась Захарова.Как телеканал "Царьград", министру не понравилось поведение пресс-секретаряDeutsche Welle. Она уточнила, что отрицать наличие встречи и тему дискуссии значит позорить самих себя. Дипломат подробно рассказала, кто присутствовал на переговорах, какая была повестка и даже, что было на столе."Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мыугощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, ядумаю", – написала Захарова на личной странице в "Фейсбук".Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений вотношении иностранных СМИ, включая DW. Он рассказывал, что на встрече пресс-секретарь медиахолдинга признал, что материалы об акциях протеста в Москве некорректны.