Недавно Екатерина Стриженова опробовала новомодную диету, которая порадовала ее хорошим результатами. За год она потеряла 12 килограммов.

Недавно Екатерина Стриженова опробовала новомодную диету, которая порадовала ее хорошим результатами. За год она потеряла 12 килограммов.Как отметили подписчики 51-летней Екатерины на ее странице в "Инстаграм, она сильно похудела и прекрасно выглядит в новых нарядах, которые не скрывают ее фигуру. Телеведущая призналась, что действительно похудела благодаря кето-диете, при которой углеводы полностью исключаются из рациона.Худеющим по этой диете запрещены крупы, фрукты, выпечка, крахмалистые или сладкие овощи. Также противопоказаны любые продукты, содержащие сахар."Мне на кето иногда разрешали Prosecco, там меньше сахара, чем в вине", – написала Стриженова в ответ на вопрос своей подписчицы о том, какой алкоголь можно пить при соблюдении ее диеты.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTОна также написала, что похудеть очень сложно, но звезда все равно планирует удержать результат. Она также предостерегла подписчиков от употребления таблеток для похудения."Семь килограммов за месяц сбросить реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит, но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы", – поделилась Екатерина.