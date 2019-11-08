Инициатива Владимира Зеленского о продаже плодородных черноземов наделала много шума на Украине. Побеспокоиться стоит и России, уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Инициатива Владимира Зеленского о продаже плодородных черноземов наделала много шума на Украине. Побеспокоиться стоит и России, уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Если Зеленский добьется своего и начнет распродажу украинской
земли в частные руки, то в страну придут деньги – уровень жизни временно
вырастет, считает политик. Но президент и близкий к нему олигарх Игорь
Коломойский преследуют корыстные цели, уверен экс-депутат.
По его мнению, дорвавшиеся до власти круги заработают на
продаже земли миллиарды. "Вспомните, как заработали чиновники и олигархи
во время большой приватизации после развала СССР", – сказал Царев в
интервью порталу "Украина.ру".
От самой страны мало что останется, ее территорию по кускам
скупят иностранцы, предупредил политик. "Украину потеряют украинцы. И
Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделенных народов
можно будет похоронить", – считает Царев.
В сентябре Зеленский внес в Верховную раду законопроект,
который позволит пустить плодородные сельхозугодья с молотка. В советское время
Украины была всесоюзной житницей, но через несколько лет имеет все шансы
превратиться в криптоколонию транснациональных корпораций. Вряд ли воротилы
международного масштаба упустят возможность приобрести солидные наделы
плодородной земли.
Продажа земли с\х назначения сегодня невыгодна для украинцев из-за многих неурегулированных вопросов. Если власть намерена реализовать политическую волю по продаже земли, то принципиальная позиция нашей партии – решать все через референдум. Этого требуют 74% наших граждан.
— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)
В окружении говорят, что намерены продать 40
миллионов гектаров черноземов. Планируется, что Рада одобрит законопроект до конца
года.
Украинская казна может выручить почти десять
миллиардов евро, подсчитал политолог Дмитрий Джангиров. Но сиюминутно эти
деньги Киев не получит, к тому же большую их часть будет вынужден расходовать не на нужды
страны, а на обслуживание огромных долгов, сказал эксперт в эфире ютуб-канала
"Капитал".