Инициатива Владимира Зеленского о продаже плодородных черноземов наделала много шума на Украине. Побеспокоиться стоит и России, уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Инициатива Владимира Зеленского о продаже плодородных черноземов наделала много шума на Украине. Побеспокоиться стоит и России, уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.Если Зеленский добьется своего и начнет распродажу украинскойземли в частные руки, то в страну придут деньги – уровень жизни временновырастет, считает политик. Но президент и близкий к нему олигарх ИгорьКоломойский преследуют корыстные цели, уверен экс-депутат.По его мнению, дорвавшиеся до власти круги заработают напродаже земли миллиарды. "Вспомните, как заработали чиновники и олигархиво время большой приватизации после развала СССР", – сказал Царев винтервью порталу "Украина.ру".От самой страны мало что останется, ее территорию по кускамскупят иностранцы, предупредил политик. "Украину потеряют украинцы. ИУкраину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделенных народовможно будет похоронить", – считает Царев.В сентябре Зеленский внес в Верховную раду законопроект,который позволит пустить плодородные сельхозугодья с молотка. В советское времяУкраины была всесоюзной житницей, но через несколько лет имеет все шансыпревратиться в криптоколонию транснациональных корпораций. Вряд ли воротилымеждународного масштаба упустят возможность приобрести солидные наделыплодородной земли.Продажа земли с\х назначения сегодня невыгодна для украинцев из-за многих неурегулированных вопросов. Если власть намерена реализовать политическую волю по продаже земли, то принципиальная позиция нашей партии – решать все через референдум. Этого требуют 74% наших граждан.— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)В окружении говорят, что намерены продать 40миллионов гектаров черноземов. Планируется, что Рада одобрит законопроект до концагода.Украинская казна может выручить почти десятьмиллиардов евро, подсчитал политолог Дмитрий Джангиров. Но сиюминутно этиденьги Киев не получит, к тому же большую их часть будет вынужден расходовать не на нуждыстраны, а на обслуживание огромных долгов, сказал эксперт в эфире ютуб-канала"Капитал".