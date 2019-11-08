Анастасия Костенко прокомментировала скандал, который разразился из-за заявления ее мужа Дмитрия Тарасова. Модель уверила, что не является жертвой домашнего насилия.

Анастасия Костенко прокомментировала скандал, которыйразразился из-за заявления ее мужа Дмитрия Тарасова. Модель уверила, что неявляется жертвой домашнего насилия.В личном "Инстаграм" беременная супруга футболиста опубликовалаобращение к поклонникам. Анастасия Костенко, заявила, что именно журналисты сделалииз высказывания, которое было озвучено в шутку, громкую историю."Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать навырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом", -набросилась на СМИ супруга Дмитрия Тарасова.После модель заявила, что слова ее мужа были вырваны изконтекста. Многие принялись судить, не разобравшись в ситуации."Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, в началевыпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум,мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу!Беременная, не беременная, сказала, не обдумав или вынесла когда-то мозг —ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухамии т.д." – продолжила Анастасия Костенко.Модель отметила, что она – не "терпила". Мириться с насилиемдома она бы не стала."Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет – не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", – обратилась к подписчицам модель.16 Окт 2019 в 1:41 PDTНапомним, накануне в Сети появился фрагмент интервью, вкотором говорит, что существуют "красные зоны", в которые женене стоит заходить. Якобы за нарушение правил он может дать супруге "леща".Слова футболиста стали резонансными. Спортсмена многие осудили.пришлось оправдываться. Он объяснил, что сказанное – это шутка.Он никогда не поднимал руку на жену, домашнее насилие в его семье исключено.