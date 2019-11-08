Анастасия Костенко прокомментировала скандал, который
разразился из-за заявления ее мужа Дмитрия Тарасова. Модель уверила, что не
является жертвой домашнего насилия.
Анастасия Костенко прокомментировала скандал, который
разразился из-за заявления ее мужа Дмитрия Тарасова. Модель уверила, что не
является жертвой домашнего насилия.
В личном "Инстаграм" беременная супруга футболиста опубликовала
обращение к поклонникам. Анастасия Костенко, заявила, что именно журналисты сделали
из высказывания, которое было озвучено в шутку, громкую историю.
"Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на
вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом", -
набросилась на СМИ супруга Дмитрия Тарасова.
После модель заявила, что слова ее мужа были вырваны из
контекста. Многие принялись судить, не разобравшись в ситуации.
"Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, в начале
выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум,
мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу!
Беременная, не беременная, сказала, не обдумав или вынесла когда-то мозг —
ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами
и т.д." – продолжила Анастасия Костенко.
Модель отметила, что она – не "терпила". Мириться с насилием
дома она бы не стала.
"Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет – не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", – обратилась к подписчицам модель.
16 Окт 2019 в 1:41 PDT
Напомним, накануне в Сети появился фрагмент интервью, в
котором говорит, что существуют "красные зоны", в которые жене
не стоит заходить. Якобы за нарушение правил он может дать супруге "леща".
Слова футболиста стали резонансными. Спортсмена многие осудили.
пришлось оправдываться. Он объяснил, что сказанное – это шутка.
Он никогда не поднимал руку на жену, домашнее насилие в его семье исключено.