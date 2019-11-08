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<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2019-zhestkaya-pugacheva-dovela-do-slez-volochkovu.html" target="_blank">Жесткая Пугачева довела до слез Волочкову</a> - Анастасия Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Скандально известная балерина рассказала о том, как прошло ее общение с Примадонной и почемуи она не смогла сдержать слез.