Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает реализовать в России программу по строительству недорогих коттеджей – это поможет в будущем решить проблему ветхого жилья.

Политик напомнил, что программа массового строительства коттеджей обсуждалась ранее. В рамках программы предлагалось строить дома стоимостью 1 миллион рублей, однако дело "так и не пошло"."Пусть большинство граждан живут не в квартирах, а в своих собственных домах. Земли у нас полно, можно легко обеспечить льготные стройматериалы", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что это может решить ситуацию с ветхим жильем.Эта проблема, по мнению политика, появилась в нашей стране из-за перекоса в пользу государственного жилья: за частным домом люди ухаживают тщательнее, чем за выданной государством квартирой, и такие дома "по 100 лет стоят и не сыплются".