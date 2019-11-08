Самокат, как оружие – мужчина, из хулиганских побуждений, кинул самокат в голову ребенку. Пострадавший получил легкие травмы, а в отношении его обидчика возбуждено дело по двум статьям, предусматривающим реальное лишение свободы.

Следователи из Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, атаковавшего подростка в Чебоксарах.Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, 24 сентября текущего года "подозреваемый вышел из дома по проспекту Мира, где проживает, и, находясь возле входной двери подъезда, без видимых на то причин из хулиганских побуждений бросил стоявший рядом самокат в 11-летнего мальчика, проживающего в соседнем подъезде и находившегося неподалеку во дворе".Самокат, признанный предметом, используемым в качестве оружия, угодил ребенку в голову.Пострадавший получил легкие травмы, а его обидчик теперь ответит перед законом по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Наказание за совершение подобных преступлений предусматривает реальное лишение свободы.