Стоимость машины оценивается в 360 тысяч рублей

46-летний житель Коврова подозревается в угоне автомобиля, стоимостью 360 тысяч рублей. Увидев заведённую машину у гаража, он сел в неё и уехал, сообщают в УМВД России по Владимирской области.3 ноября в полицию обратился житель Коврова, сообщивший, что у него угнали автомобиль. По словам потерпевшего, он шёл от машины до гаража, за руль сел неизвестный и уехал. Полицейские спустя несколько часов обнаружили в городе автомобиль, похожий по приметам на пропавший. Увидев патруль, водитель пытался скрыться, но полиция догнала его в лесу.Установлено, что ранее судимый 46-летний ковровчанин, украв автомобиль, сменил на нём номера. В его отношении возбуждено уголовное дело за «кражу».