Президентские выборы в США находятся в активной стадии. Объявленный победителем Джо Байден выступил с большой речью.

Президентские выборы в США находятся в активной стадии. Объявленный победителем Джо Байден выступил с большой речью.Средства массовой информации не даром называют четвертой властью. Кандидата в президенты США Джо Байдена уже успели окрестить новым лидером американцев, хотя официально голоса еще не верифицированы.Представитель демократического корпуса выступил с большой речью. Политик обозначил вектор, по которому будет двигаться вместе со своей командой.Байден заявил, что он намерен прежде всего объединять американцев, а не вносить в общество раскол. Одними из главных своих задач он считает "восстановление" среднего класса, а также борьбу с расизмом – этот вопрос был особенно актуальным в 2020 году.По словам Байдена, за него отдано рекордное количество голосов. Политик уверен в победе, хотя в своей риторике он по-прежнему сдержан, чего не скажешь о его оппоненте.В это время Дональд Трамп продолжает утверждать о том, что общество поторопилось объявлять Джо Байдена победителем в выборах. Твиттер-аккаунт действующего американского президента активно обновляется. Кандидат от республиканцев убежден, что в голосовании имели места серьезные нарушения. Трамп делает акцент на голосовании по почте, при котором бюллетени рассылали тем людям, которые не оставляли заявку.