Эксперты «Согласия» проанализировали основные показатели компании по ипотечному страхованию за 9 месяцев 2020 года, сравнив их с данными за аналогичный период 2019 года.

Эксперты «Согласия» проанализировали основные показатели компании по ипотечному страхованию за 9 месяцев 2020 года, сравнив их с данными за аналогичный период 2019 года. Средняя страховая сумма по ипотечным кредитам выросла на 13% и составила 3,8 млн руб., что свидетельствует об увеличении размера кредита.Самые большие ипотечные кредиты берут москвичи, жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. По итогам 9 месяцев 2020 года средняя страховая сумма по ипотеке у них составила 6,4 млн руб. (+3%).Жители других регионов страны обращаются в банки за меньшими ипотечными кредитами, это обусловлено более низкой стоимостью жилья. Средний размер страховой суммы по договорам ипотечного страхования в регионах – около 3 млн руб. (+17%).В период с января по сентябрь 2020 года в страховой компании «Согласие» было оформлено почти 33 тыс. договоров страхования ипотеки (+8%).«Наша задача – предлагать клиентам максимально доступные тарифы, а также упрощать сбор и оформление документов перед заключением договора. За последний год мы усовершенствовали тарифную политику и увеличили перечень банков-партнеров, – комментирует Наталья Лебедович, директор департамента розничных банковских продаж страховой компании «Согласие». – Мы обеспечиваем исполнение кредитных обязательств наших клиентов в случае непредвиденных обстоятельств. Также рекомендуем дополнять страховую защиту долгосрочным полисом страхования от критических заболеваний. Расходы на лечение и восстановление от заболеваний этой категории сопоставимы со средней суммой ипотечного кредита».Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».