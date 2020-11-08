Его имя неразрывно связано с историей Мосфильма. Культовый кинооператор из Владимира Леонид Крайненков скончался в 1992 году, и сегодня о его жизни не найти никакой информации.

Его имя неразрывно связано с историей Мосфильма. Культовый кинооператор из Владимира Леонид Крайненков скончался в 1992 году, и сегодня о его жизни не найти никакой информации.Мы решили исправить эту историческую несправедливость. Материал для сюжета Александру Сыпченко пришлось собирать практически по крупицам. Как оказалось, даже в семейном архиве известного режиссера Эльдара Рязанова не оказалось ни одной фотографии - сообщила его дочь- киновед. Но мы нашли. И это будет первый телесюжет о нашем выдающемся земляке.Имя этого человека сегодня незаслуженно забыто. Его фотографий не найти ни на одном киноресурсе, хотя фильмы, снятые нашим земляком Леонидом Крайненковым знает практически каждый. «Гранатовый браслет», «Гусарская баллада», «Человек ниоткуда» и «Дни Турбиных» вот лишь малая часть картин, где он был главным оператором. Уникальная манера съемки привлекала к нему внимание режиссеров-новаторов и перфекционистов. Он успел поработать с многими громкими именами и считался одним из лучших операторов «Мосфильма»Игорь Мельников, режиссер:- На Мосфильме 20 лет почти отработал, всевозможные легенды ходят и он как культовы оператор вобщем-то. Ну это естественно потому что он работал с такими метрами нашего кино- Гайдай, Рязанов, Басов. О нем очень много говорили, но очень мало информации.Леонид Крайненков родился 21 августа 1910 года во Владимире. В 1941-м он окончил операторский факультет ВГИКа, затем устроился работать на «Мосфильм», сначала в качестве ассистента оператора. Его первым фильмом стал «Без вины виноватые» 1945 года, режиссера Владимира Петрова. Но по настоящему знаковым для Крайненкова стало знакомство с Эльдаром Рязановым. Именно с ним он снял свои лучшие работы. Оба были авангардистами и экспериментаторами, снимая сразу на три камеры, используя тысячи метров дорогой пленки. Это была новая и уникальная технология для советского киноВ областной научной библиотеке есть несколько уникальных фотографий с мест съемок картин, давно вошедших в золотой фонд мирового кино а также книги с воспоминаниями режиссеров и статьи киноведов, в том числе о Леониде Крайненкове. Часть фотоматериалов предоставлены киностудией "Мосфильм". Коллекция постоянно пополняется новыми экспонатами, рассказывает библиотекарь Елена Пищулина.Елена Пищулина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки:- Во время подготовки экспозиции "Владимирская летопись киностудии "Мосфильм" нам удалось найти 2 отреставрированные фотографии, на которых мы видим оператора Крайненкова за работой. Вместе с режиссером Эльдаром Рязановым, он снял несколько фильмов, здесь мы видим фотографии 60 годов как они снимают фильмы.Сам режиссер, вспоминая совместную работу с оператором подчеркивал его профессионализм и удивительную работоспособность не смотря на солидный возраст Леонида Сергеевича. Натуру для своих фильмов они всегда выбирали вместе, на сьемках Гусарской баллады это чуть не закончилось трагическиЭльдар Рязанов, режиссер:- Мы с Крайненковым, главным оператором фильма приезжали значит они нам показывали выбранные натурные места и мы снимали те летние эпизоды, которые нужно было снять по сюжету фильма. Решили ребята Досталь Нахапцев показать это, туда надо было скакать верхом. Мне дали тугановскую лошадь, Крайненкову, который был старше меня дали еще какую-то лошадку тоже как бы смирную и эти 2 негодяя, молодых абсолютно, замечательных парня погнали сразу в карьер.За свою полувековую карьеру Леонид Крайненков снял около 30 фильмов и получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. Его картины смотрели и будут смотреть несколько поколений наших зрителей, а его имя навсегда останется в истории мирового киноАлександр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир