Скончался за сутки один пациент – женщина старше 60 лет.

За сутки в Костромской области коронавирус выявили у 135 человек. Выздоровели - 50 заболевших.Covid-19 подтвердился у 81 костромича, а также 11 жителей Костромского района и 9 - Нерехтского района. По семь инфицированных прибавилось в Волгореченске и Судиславском районе. Ещё шесть - в Буйском районе. По три жителя заболели в Галиче и Островском районе, по два - в Сусанино и Красносельском районе. По одному пациенту прибавилось в Шарье, Вохомском и Кадыйском районах.Скончался за сутки один пациент – женщина старше 60 лет.За весь период пандемии в Костромской области инфекция выявлена у 8367 человек. Вылечились 5520 жителей региона. В больницах лежат 713 человек, из них 357 пациентов с диагнозом COVID-19. На дому лечатся 2327 инфицированных.