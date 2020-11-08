Вязниковец, чьё изобретение покорило мир. Сегодня для вас - новая серия нашего совместного проекта с Владимиро-Суздальскоим музеем-заповедником.

Вязниковец, чьё изобретение покорило мир. Сегодня для вас - новая серия нашего совместного проекта с Владимиро-Суздальскоим музеем-заповедником.В объективе - лица "Русского Исхода". Те, кто навсегда покинул Россию осенью 1920-ого. О судьбе морского офицера Василия Черникеева- Мария Платанюк.Лаг Черникеева. Навигационный "прорыв". Прибор, который использовали суда по всему миру. С его помощью можно было измерить даже скорость субмарины в подводном положении. Лаг, созданный русским моряком, был установлен на "Бремене" и "Европе"- лайнерах- рекордсменах, и на подлодке "Наутилус", которая пыталась достичь Северного полюса. Изобретатель - наш земляк- Василий Иванович Черникеев. Детали этого прибора отныне- в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Это изобретение было непревзойдённым на сам момент его создания. Это высокие показатели точности. Фактически, это был единственный аппарат, который позволял делать измерения при движении задним ходом, первое, что хотелось бы, чтобы у нас появилось- это, собственно, сам лаг Черникеева или по-английски "Лаг Черникеева".Василий Иванович Черникеев- на этом фото он крайний слева - появился на свет в городе Вязники Владимирской губернии.8 декабря 1877-ого года. Происходил "из граждан"- то есть мещан. Выпускник Вязниковского четырёхклассного городского училища. Его призванием стал флот. На долю боевого офицера выпало немало испытаний, но он остался верен морю, службе, долгу, стране.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Он был участником русско-японской войны, побывал в японском плену, был награждён знаком Святого Георгия третьей степени, участник знаменитого Цусимского сражения. Также интересно, что испытания своего изобретения он проводил уже в условиях гражданской войны, находясь в Севастополе, после 1917-ого года.А вот патент на электромеханический лаг, который принёс ему мировую славу и носит его имя, Василий Иванович получил уже в эмиграции.Участнику Белого движения пришлось сделать сложный, но, видимо, единственный на тот момент выбор. Чтобы спасти себя и родных.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Позади- родные берега, впереди- чужбина, пыль чужих дорог. Как и тысячи других русских эмигрантов, Василий Черникеев вместе с семьёй был вынужден покинуть родину. Ровно 100 лет назад, в ноябре 1920-ого вместе с супругой Верой Фёдоровной, сыновьями Олегом и Ростиславом, он отплыл из Севастополя на корабле "Кронштадт".Это возвращение спустя век- символичное. Музейщики говорят: "мемориальный комплекс- это прежде всего рассказ о личности". Сильной, неординарной. Удивительны и судьба, и масштаб открытий этого человека. Информацию и предметы собирали по крупицам. Но здесь ждала, что называется, "музейная удача".Лабиринт «чужих дорог» привёл уроженца Вязников на туманный Альбион. И спустя годы первые раритеты "пришли" оттуда.Лот с аукционного сайта- с надписью "Черникеефф Company"- сотрудникам музея подарили. Едва узнав цель покупки.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Он происходит из семьи одного из сотрудников фирмы Черникеева, работавшей в Лондоне, фактически до 2017-ого года. Почти век эта фирма существовала. В этой семье сохранились и чертежи, они здесь представлены- одного из элементов лага Черникеева.Документы свидетельствуют: Черникеев стремился брать на работу русских эмигрантов. Эта политика была продолжена и после его смерти. Василий Иванович Черникеев скончался в 1949-ом году и был погребён на одном из кладбищ в окрестностях Лондона.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Принял для себя решение, что у него одна родина и одна присяга. Он не получал никакого другого гражданства, то есть так он и остался гражданином Российской империи. Фактически, это означало очень большие трудности для него, поскольку такой страны больше не было, и он, по сути, был человеком без гражданства.Подпись Черникеева на письме брату в Харбин. О новом этапе своей жизни Василий Иванович напишет: "Я, кажется,понемногу начал вставать на ноги". Александр Капусткин рассказывает: уникальное собрание писем и документов владимирцам передал потомок выдающегося изобретателя-конструктора. Внучатый племянник Василия Черникеева. Поиск связал уже не только страны, но и континенты.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- В Австралии есть фирма Черникеевых. Но она занимается уже не навигационным оборудованием, а производит моторы для малой авиации. И ею руководит Дмитрий Черникеев или Джим Черникеев, которому я написал письмо. И он ответил. И случилось чудесное событие, они с супругой путешествовали по местам связанным с эмиграцией своей семьи.Джим Черникеев с супругой проделали большой путь: от Шанхая до Москвы. Долгожданная встреча и передача раритетов произошла в российской столице. Благодаря уникальному собранию на выставке "Пыль чужих дорог"- своеобразной книге судеб-Василию Черникееву удалось посвятитьцелую главу. Его исторический портрет надеются дополнить. Кропотливая исследовательская работа обязательно продолжится.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Сейчас мы вышли на связь уже с прямыми потомками. Его внуком Ростиславом, который проживает в Англии. Надеемся, что, возможно, удастся копии и подлинники предметов у него в собрание попросить.Вспоминали ли о Василии Черникееве на родине? Его "ноу-хау" оказалось настолько незаменимым, что в 20-ые-30-ые годы черникеевские лаги закупал Советский Союз. Ав 1930-ом в стране Советов даже вышла брошюра, посвящённая изобретению Черникеева, что примечательно, с биографией его создателя.Сам уроженец Вязников- Василий Черникеев, кстати, автор ряда патриотических повестей и рассказов, прожив в эмиграции уже много лет, однажды скажет: " Я- русский и подданством не торгую".((снять титр кадры))Россия для него была далёкой. Конечно же, другой. Но от этого не менее любимой.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".