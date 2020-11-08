Пулевые ранения получили две собаки.

В приюте «Единство» неизвестные обстреляли собак. Татьяна Вениаминовна, ухаживающая за животными, рассказывает, что животные очень сильно напуганы.Собаки по кличке Дина и Мальчик получили пулевые ранения. При чём первая вовсе сбежала, а Мальчику потребовалась помощь ветеринаров. Врачи констатировали, что травмы похожи на пулевые ранения.По всей видимости, стреляли из пневматики или травматического оружия.В приюте объявили о сборе средств для установки высокого забора, который убережёт животных от живодёров.Подробности можно уточнить по телефону: 89607297220.