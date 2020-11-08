Он состоится 13 и 14 ноября в онлайн-формате в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура».

Первый Международный волонтерский лагерь пройдет 13 и 14 ноября в онлайн-формате в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура».«Сейчас идёт активная подготовка. Международный лагерь – это уникальное событие, которое не только поможет в развитии российского добровольческого движения, но и станет новым импульсом для формирования мирового волонтерского сообщества. В качестве спикеров приглашены эксперты из Франции, Казахстана, Великобритании, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, а также российские представители общественных организаций, региональные координаторы движения «Волонтёры культуры», – отметила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.По ее словам, главной темой образовательной программы лагеря станет популяризация волонтёрской деятельности в сфере культуры. Занятия будут включать в себя панельные сессии и образовательные модули. Каждый участник сможет присоединиться к уникальным интенсивам в онлайн-формате.В числе предложенных тем для слушателей: «Вектор развития региональных сообществ в условиях постпандемического мира», «Роль регионального координатора в сообществе волонтеров культуры» и другие.Приглашенные эксперты поделятся своим опытом и расскажут о наиболее эффективных практиках реализации волонтерской деятельности в сфере культуры. В числе спикеров Международного волонтерского лагеря выступят:- Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;- Олег Пычин, руководитель проекта «Школа волонтеров наследия» Национального проекта «Культура»;- Артём Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров;- Дарья Жукова, руководитель Дирекции ОД «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров;- Александр Зуев, региональный координатор ОД «Волонтеры культуры» АВЦ в Нижегородской области;- Анна Макарчук, руководитель Центра толерантности Еврейского музея;- Михаил Кожуховский, руководитель волонтерской службы ФГБУК «Государственный Эрмитаж»;- Мэтью Хик (Лондон) – руководитель волонтёрского направления в Объединении музеев науки (sciencemuseumgroup.org.uk), председатель Сообщества волонтеров наследия (heritagevolunteeringgroup.org.uk);Участником Международного волонтерского лагеря может стать любой гражданин Российской Федерации, а также лица в возрасте от 18 лет, проживающие в странах Европы и СНГ. В 2020 году на мероприятии ожидается более 2 000 слушателей.Регистрация volculturecamp.com.