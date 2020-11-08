Многие эксперты убеждены, что Александру Лукашенко удалось удержаться у власти. Американский истеблишмент считает, что Батьку нельзя назвать легитимный президентом, но и его оппонент Светлана Тихановская также не является законным лидером.

Многие эксперты убеждены, что Александру Лукашенко удалось удержаться у власти. Американский истеблишмент считает, что Батьку нельзя назвать легитимный президентом, но и его оппонент Светлана Тихановская также не является законным лидером.Светлана Тихановская на сегодняшний день является символом протеста в Белоруссии. Оппозиционеру удалось объединить огромное количество людей для борьбы с диктатурой Александра Лукашенко.Несмотря на это, на Западе к политической фигуре Тихановской относятся по-разному. Так. например, американская сторона отказалась признавать политика легитимным главнокомандующим Белоруссии. Стоит отметить, что Госдеп в целом не считает выборы в республике состоявшимися.Об отношении американского истеблишмента к Тихановской рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он отметил, что тотальная фальсификация результатов выборов не позволяет рассуждать о том, кого можно назвать одержавшим победу лидером белорусов.Примечательно, что Александр Лукашенко не обошел стороной недавние выборы в США. Последний диктатор Европы заявил, что состоявшаяся процедура является позором и издевательством над институтом демократии.Таким образом, Батька продолжает использовать собирательный образ Запада как основной инструмент для удержания власти. Политик не устает твердить, что во всех бедах виновато иностранное вмешательство.