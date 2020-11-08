Сотрудник полиции поздравила ветерана с наступающим праздником, вручила ему памятные подарки и цветы...

В канун профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел – полицейские УВД по ЗАО, члены Общественного совета при УВД по ЗАО, представители Совета ветеранов УВД по ЗАО по доброй сложившейся традиции выражают глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел, своим бывшим коллегам, работавшим в Западном округе столицы. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.Помощник начальника по работе с личным составом ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы подполковник внутренней службы Оксана Шлыкова посетила Александра Андреевича Харламова, который служил в ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы.Военная биография Александра Андреевича состояла из участия в завершающем этапе войны, ведь попал он на неё почти подростком. Далее, в 1951 году, Харламов поступил на службу в милицию. На различных должностях работал в составе 116-го столичного отделения (ныне – отдел полиции по району Проспект Вернадского). В 1974 году он вышел на пенсию в звании старшего сержанта милиции. Здесь, на проспекте Вернадского, в небольшой, но уютной квартире живёт и поныне и всегда с радостью ожидает и встречает коллег и сослуживцев. И в этот раз Александр Харламов провел гостей в дом, угостил чаем, рассказал о своей сегодняшней жизни, поделился радостями и проблемами, с удовольствием вспомнил яркие моменты трудовой и военной биографии.Ветеран не остается без дела даже в свои почтенные годы. И хотя проживает один, но со всеми домашними делами справляется самостоятельно, при этом успевая находить время и на неожиданное любимое хобби. Бывший милиционер мастерит поделки из крупного бисера. В каждое посещение Александр Харламов с гордостью демонстрирует новые работы.Сотрудник полиции поздравила ветерана с наступающим праздником, вручила ему памятные подарки и цветы и пожелала Александру Андреевичу Харламову доброго здоровья и долгих активных лет жизни.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93