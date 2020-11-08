Завтра, 9 ноября в селе Коровино Меленковского после капитального ремонта откроется Даниловский культурно-досуговый центр. Отремонтированы крыша, фасад, фундамент, помещения, системы

Завтра, 9 ноября в селе Коровино Меленковского после капитального ремонта откроется Даниловский культурно-досуговый центр. Отремонтированы крыша, фасад, фундамент, помещения, системы водоснабжения, канализации и отопления, также выполнены сантехнические и электромонтажные работы, заменены оконные блоки. Всего на ремонт было выделено 4,5 млн рублей, в том числе 3,6 млн – из федерального бюджета. Работа проведены в рамках регионального