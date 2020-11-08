На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании.В полицию поступило сообщение, что на службу «02» позвонил неизвестный гражданин и сообщил о минировании дома в 14 микрорайоне Зеленограда.На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате патрулирования сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний зеленоградец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.Дознавателем отделения дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31